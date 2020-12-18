К Новому году белгородские семьи с детьми до 7 лет получат по 5 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

К Новому году семьи с детьми от 0 и до 7 лет включительно смогут получить выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом во время ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля 17 декабря 2020 года.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Родитель должен иметь гражданство РФ и проживать на территории России. Выплату в 5 000 рублей на каждого ребенка могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей. Зачисление выплат начнется с 21 декабря. От метим, что в Белгородской области проживают около 120 тысяч детей в возрасте от 0 до 8 лет.

Подчеркнем, что подавать заявление не нужно в том случае, если семья уже получала выплаты на детей в 2020 году (речь о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, положенных в качестве меры поддержки семей во время пандемии). Новогодние выплаты просто перечислят по реквизитам счета, указанного в предыдущих заявлениях. Пенсионный фонд осуществит выплату на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений.

Но если счет, на который поступали детские выплаты, был закрыт, необходимо будет заполнить на портале госуслуг заявление об изменении реквизитов, и тогда деньги поступят на новый счет. Если ребенок в семье родился 1 июля 2020 года и позже или у родителей есть дети до 8 лет, на которых они раньше не получали выплаты, то также потребуется заполнить заявление. Подробную информацию можно найти в соответствующем разделе на сайте госуслуг.

Родители, которые не получали перечисленные выше социальные выплаты, могут обратиться за назначением новогодней выплаты через личный кабинет на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда вплоть до 1 апреля 2021 года.

В президентском указе отмечается, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.