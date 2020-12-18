18 декабря: в Белгородской области скончались еще 8 пациентов, зараженных коронавирусом

В Белгородской области скончались еще 8 пациентов, зараженных коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе умерли еще 8 пациентов, зараженные коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки также зарегистрировано 182 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом резко увеличивается число зараженных в целом по региону.

Скончавшиеся за последние сутки — жительница Белгорода 1959 года рождения, два жителя Белгородского района 1959 и 1961 годов рождения, а также житель Белгорода 1954 года рождения. Все четверо проходили лечение в городской больнице №2.

Также среди умерших — житель Яковлевского городского округа 1951 года рождения, житель Борисовского района 1957 года рождения, а также житель Белгорода 1936 года рождения. Все трое проходили лечение в детской областной клинической больнице. Еще одна скончавшаяся жительница Белгорода 1942 года рождения проходила лечение на базе областной инфекционной больницы.

В целом число жертв COVID-19 с начала пандемии составило 191 человек, а общее число заболевших – 19 426 жителей. На госпитализации находится 915 белгородцев, из них 117 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее количество новых заражений пришлось на областной центр – 41 случай (всего – 5 198). 32 случая за минувшие сутки зарегистрировано в Старооскольком горокруге (всего – 2 871), 30 – в Белгородском районе (всего – 1 926), 15 – в Губкинском горокруге (всего – 1 219), 12 – в Ивнянском районе (всего – 350), 11 – в Прохоровском районе (всего – 631), 9 – в Волоконовском (всего – 484). Есть заражения и в других муниципалитетах области.