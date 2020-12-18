Круглый стол по ТЭК под председательством врио губернатора Белгородской области прошел в Белгородэнерго

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На базе «Россети Центр Белгородэнерго» состоялось заседание круглого стола по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Белгородской области под председательством врио губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Участие в заседании приняли профильные заместители губернатора Константин Полежаев и Олег Абрамов, а также руководители компаний ТЭК, представляющие электро- и теплоэнергетику, газо- и водоснабжение.

Врио губернатора подчеркнул, что одна из задач встречи – познакомиться с текущим состоянием дел в энергетике региона и понять, чем он может помочь в решении сложных вопросов. Участники круглого стола доложили об особенностях функционирования компаний ТЭК региона, обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие, модернизацию и цифровизацию вверенных отраслей.

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