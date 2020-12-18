11 белгородских старшеклассников стали победителями технической олимпиады

Фото: пресс-служба НИТУ «МИСиС».

В НИТУ «МИСиС» завершился пятый, юбилейный сезон олимпиады «МИСиС зажигает звезды». 11 школьников Белгорода стали призерами и победителями этого престижного турнира для школьников 7-11 классов. Онлайн формат позволил значительно расширить географию участников

Пятый сезон стал первым, в котором олимпиада от начала до конца проводилась в онлайновом режиме - отборочный и заключительный этапы проходили на платформе LMS Canvas с применением системы ProctorEdu.

Это обстоятельство позволило значительно расширить географию конкурса. В 2020 году олимпиада «МИСиС зажигает звезды» собрала 3828 зарегистрировавшихся участников из 65 регионов Российской Федерации и 5 стран СНГ.

Белгородская область стала лидером по количеству победителей и призеров олимпиады – 11 учеников из 8 школ показали отличные результаты. Учащиеся стали победителями и призерами олимпиады «МИСиС зажигает звезды» в следующих школах: МАОУ ОК Лицей №3, МАОУ СОШ 40, МАОУ СОШ №24 с УИОП, МАОУ СОШ №40, МАОУ Центр образования №1, МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов, МАОУ Средняя политехническая школа №33.