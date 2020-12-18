В Белгороде открылась новогодняя выставка «С миру по корове»

Фото пресс-службы УФПС Белгородской области.

С 17 декабря в центральном почтовом отделении, что на Соборной площади, жители и гости региона могут посетить выставку почтовых карточек «С миру по корове» из коллекции Ольги Коровиной. «С миру по корове» - экспозиция, которая показывает открытки с изображениями символа наступающего 2021 года. В коллекции белгородского посткроссера Ольги Коровиной более 100 экземпляров на эту тему. Отметим, что подобная коллекция единственная в Белгородской области. Гости смогут изучить почтовые карточки из США, Германии, Финляндии, Великобритании, Австрии, Китая и Таиланда. При этом посетители выставки могут проследить явные интересные различия в изображениях коров на российских и зарубежных открытках.

Ольга Коровина рассказывает:

- Для русского человека корова – символом достатка, благополучия. Корова часто присутствует в русских сказках, здесь сразу вспоминается знаменитая «Крошечка-хаврошечка». Такое отношение к этому животному запечатлено и на русских открытках. На зарубежные современные почтовые карточки помещается, в основном, фотография коровы. И в ее образе нет той душевности и чуткости, которую вкладывает в образ коровы русский художник.

На выставке также можно воспользоваться специальным художественным штемпелем «С Новым годом!», им можно погасить новогоднюю марку с изображением Деда Мороза.

Выставка «С миру по корове» продлится до 15 января 2020 года.