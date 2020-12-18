С 18 декабря в Белгороде открываются 37 елочных базаров. Фото: "КП" Архив

С 18 по 31 декабря в Белгороде открываются елочные базары, сообщает в пресс-службе администрации города. Новогодние деревья, которые наполнят дома и квартиры белгородцев своим особым ароматом и создадут праздничное настроение, можно приобрести, как в центре города, так и в других районах.

Адреса уже обнародовали на официальном сайте мэрии: б. Юности, 35-6,Белгородский проспект, 50, пр. Б. Хмельницкого, (район автовокзала), пр. Б. Хмельницкого, 134-а, пр. Славы, 123, пр-т Б. Хмельницкого, 88, 60 лет Октября, 1, Белгородского полка, 34,Буденного, 1 (район педколледжа), Буденного, 6, Волчанская, (поворот на Дорогобужино),Королева, 23,Королева, 9-а, Корочанская, 40-а, Костюкова, 69, Костюкова, 9, Макаренко, 6-е, Мичурина. 41-а, Н. Чумичова, 64-а, Попова, 100, Спортивная, 2-в, Студенческая, 1-г, Студенческая, 9, Чапаева, 1-а, Щорса, (остановочный комплекс «Водстрой»), Щорса, 43, Щорса, 51, Белгородского полка, 62, б. Строителей, 18, Есенина, 12-а, Магистральная, 35, Семашко, 32, Чичерина, 2-в, Корочанская, 493-а, Механизаторов, Кутузова, 2-г.

Напомним, что в Белгородское лесничество который год предлагает жителям приобретать деревья в горшке. Они порадуют на Новый год, а затем их можно высадить на приусадебном участке, на даче.