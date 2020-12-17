Оперативники накрыли в гаражном массиве Белгорода две нарколаборатории

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские оперативники закрыли две нарколаборатории, производивших марихуану в одном из гаражных массивов. Помещения были оборудованы системами полива, вентиляции и освещения. Под крышами подпольных теплиц росло 79 кустов конопли.

Правда, собрать урожай теневой агроном не успел. Полицейские задержали его, когда мужчина пришел проверить производство. В совершении преступления подозревают 27-летнего жителя Яковлевского городского округа. По данным оперативников, обе лаборатории принадлежали ему.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Он рискует на два года лишиться свободы.