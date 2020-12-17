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Подарок главе семейства за лучшее новогоднее оформление окна вручит мэр Белгорода

О старте новогоднего конкурса объявил градоначальник областного центра
Ирина ТАРАСОВА
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Подарок главе семейства за лучшее новогоднее оформление окна вручит мэр Белгорода.

Подарок главе семейства за лучшее новогоднее оформление окна вручит мэр Белгорода.

Фото: "КП" Архив

За лучшее предновогоднее оформление окна выигравший в конкурсе глава семейства сможет получить приз из рук мэра. О старте конкурса Юрий Галдун объявил сегодня на своей странице в соцсети «Вконтакте». В частности, мэр написал: «Призовой фонд — 15 тысяч рублей. Главе семейства — отдельный подарок (0.5). Вручу 28 декабря. Фото с адресом и телефоном присылайте на почту ps-beladm@ya.ru.»

Напомним, что такой же конкурс в областном центре прошел в прошлом году. В 2019 году победителями конкурса стали жители 3-х домов на улице Сумской.