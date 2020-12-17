В Белгороде тестируют систему сheck-in/check-out, которая сама рассчитывает проезд в транспорте

В Белгороде тестируют систему сheck-in/check-out, позволяющую автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: "КП" Архив

В Белгороде тестируют систему сheck-in/check-out, позволяющую автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте. И рассказывать пассажирам Белгорода о двукратном прикладывании банковской карты будет специальный автоинформатор. Подчеркнем, что тестируемая система сheck-in/check-out автоматически рассчитывает стоимость проезда в общественном транспорте. Она подразумевает двойное прикладывание карты к валидатору, в начале и в конце поездки, после чего с карты списывается нужная сумма. Если же карту приложить только один раз, спишется максимальная сумма за проезд.

Отметим, что при выезде из пригорода в город оплачивается фактическая стоимость проезда в пригородной зоне (тарификация зависит от километража, плюс 20 рублей за стоимость проезда в городской черте).

Система рассчитает стоимость самостоятельно, не привлекая водителя. Но оплата наличными будет происходить только через водителя.

В департаменте цифрового развития области рассказали, что при возникновении вопросов и проблем можно обратиться на горячую линию ЕТК: 8-800-200-60-34.