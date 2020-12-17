17 декабря: в Белгородской области за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались 9 жителей

В Белгородской области за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались 9 жителей. Фото: "КП" Архив

По данным Белгородского областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе за минувшие сутки скончалось еще 9 жителей, число жертв выросло до 183 человек.

Всего за минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 185 жителей, с начала пандемии в регионе COVID-19 заболело 19 244 человек. На госпитализации находится 902 белгородца. В тяжелом состоянии 115, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число новых заражений за минувшие сутки выявлено в Белгороде – 51 случай (всего с начала пандемии – 5 147), в Губкинском городском округе – 40 (1 179), в Старооскольском городском округе – 24 (2 847), в Новооскольсокм- 11 (640) Шебекинском – 10 (669). Есть заболевания и в других муниципалитетах области.