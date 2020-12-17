У села Топлинка Белгородского района обнаружили схрон боеприпасов

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области.

УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с ГУ МЧС России по Белгородской области изъяли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Схрон со снарядами обнаружили вблизи села Топлинка Белгородского района. Их безопасно перевезли к полигону и уничтожили.

Отметим, что УФСБ России по Белгородской области реализует все меры по локализации угроз безопасности в период новогодних праздников и недопущению поступления в незаконный оборот взрывчатых веществ, содержащихся в боеприпасах времен Великой Отечественной войны, а также их использования в террористических целях.