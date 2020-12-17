Январские пенсии белгородцы получат в срок или досрочно. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области произведут досрочное авансирование выплаты пенсий за выходные и праздничные дни января 2021 года. Уже в конце декабря более 4,1 миллиардов рублей, предназначенные для выплаты пенсий в первые 10 дней января, будут направлены организациям, осуществляющим доставку пенсий. Связано это с тем, что часть белгородцев получают пенсии в первых числах января, выпадающих на праздники.

В Белгородской области изменения сроков доставки пенсий и прочих социальных и ежемесячных выплат коснутся граждан, которые получают выплаты через кредитные учреждения. Так, с 29 декабря по 31 декабря 2020 года пенсионные выплаты поступят тем гражданам, чьи даты доставки пенсий приходятся на первые 10 дней января 2021 года. Белгородцам, получающим выплаты по линии ПФР после 10 января 2021 года, полагающиеся им суммы поступят на счета в установленные сроки без изменений.

Жителям региона, получающим пенсии и другие выплаты через организации почтовой связи, доставка пенсий за декабрь завершится 20 декабря. Пенсии за 3 и 4 января будут доставлены гражданам досрочно – 29 декабря. С 5 января пенсионные выплаты будут поступать гражданам в соответствии с графиком работы почтовых отделений в прежнем режиме.

Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере 6,3%. Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.