Для старооскольцев будут организованы новогодние ярмарки. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В преддверии новогодних праздников администрация Старооскольского городского округа организует ярмарки для жителей города. При этом продовольственные товары и сельхозпродукцию можно будет по ценам от производителя.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа. 19 декабря ярмарка пройдет на площади гипермаркета «Линия». 20 декабря приобрести свежие продукты можно будет на площади возле Торгового центра «Перекресток».

И перед самым новым годом, 27 декабря, ярмарка пройдет в районе бывшей ярмарки «На Углах».