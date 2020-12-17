Сегодня и на выходных погодных сюрпризов в Белгороде не предвидится

Сегодня и в выходные погодных сюрпризов в Белгороде не предвидится Фото: Ирина ТАРАСОВА

Похоже, после пережитого ледяного коллапса можно выдохнуть: в ближайшие дни больших снегопадов не предвидится. Сегодня, по прогнозам белгородских синоптиков, в области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут небольшие осадки: мокрый снег и морось. Местами будет туман и гололед. На дорогах гололедица.

Температура воздуха днем от 4º мороза до 1º тепла. Завтра погода существенно не изменится, прогнозируют синоптики.

Суббота, 19 декабря, обещает быть снежной, температура воздуха до 3 градусов мороза ночью, а днем около 0. В воскресенье потеплеет до +1 градуса, чему будет способствовать слабый ветер юго-западного направления. Местами мокрый снег.