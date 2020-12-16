Белгород побил суточный рекорд по зараженным коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе заболели 19 059 жителей. Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом пришлось на Белгород – 92 случая (всего с начала пандемии – 5 055). К сожалению, жительница областного центра стала 174-й жертвой опасного вируса.

Как сообщили в департаменте здравоохранения области, скончавшийся — жительница Белгорода 1964 года рождения. Она проходила лечение в городской больнице №2.

Среди других муниципалитетов области, за минувшие сутки 17 новых случаев заражения зафиксировано в Губкинском городском округе (всего – 1 162), 13 – в Яковлевском городском округе (всего – 877). По 10 заражений в Ракитянском районе (всего – 734) и Старооскольском городском округе (всего 2 305). В Валуйском районе выявлено 8 случаев заболеваний коронавирусом за сутки (всего – 414 с начала пандемии). Есть случаи заболевания и в других муниципалитетах области.