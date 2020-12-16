В Белгороде второй городской травмпункт - на Харгоре

Второй травмпункт при горбольнице на Харгоре заработал в Белгороде. Фото: архив КП

В Белгороде при городской больнице №2 на Харгоре заработал второй травмпункт. Необходимость в нем возникла из-за большого наплыва пациентов, ставших жертвами гололеда. Если окажется, что получивший травму человек инфицирован ковидом, он будет получать помощь здесь же, в горбольнице № 2. Те, кто не инфицирован, не рискуют заразиться в этом травмпункте, потому что все потоки разведены.

В новом травмпункте предусмотрен отдельный вход, работают два рентгеновских аппарата, сообщила на брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева. Травматологи, медсестры мобилизованы за счет горбольницы № 2.

Жители Белгорода могут обращаться в любой травмпункт – как в центре, так и на Харьковской горе.