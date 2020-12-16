Сбербанк продлил предложение по вкладу «Дополнительный процент»

С 11 декабря вклад «Дополнительный процент» от Сбербанка можно открыть не только в офисах, но и с помощью удаленных каналов обслуживания. Предложение действует до 31 января 2021 года. Сбережения вы сможете разместить на срок - 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей.

- Мы сохранили механику промовклада прежней — ставка определяется на основе истории сбережений клиента в Сбербанке. При этом новые условия по способу открытия вклада, сумме и сроку позволят нашим вкладчикам иметь больше возможностей для комфортного и выгодного размещения своих средств, - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать».

В дополнение к привлекательной ставке вы получите возможность поучаствовать в новогодней акции: при открытии вклада «Дополнительный процент» на сумму от 500 тысяч рублей на срок от 6 месяцев клиенты получат специальный промокод на бесплатную годовую подписку СберПрайм.

Подробнее об условиях вклада вы можете прочитать на официальном сайте ПАО Сбербанк.