Двое белгородцев пытались незаконно переправить через границу более 35 кг красной икры

фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В минувшие выходные Погрануправление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекло попытку незаконного перемещения товаров на территорию Украины.

В субботу, 12 декабря, в районе Колотиловки Краснояружского района в 80 метрах от государственной границы задержали двоих жителей Белгородской области. Мужчины находились в стометровой полосе местности, чем нарушили порядок пребывания и передвижения в пограничной зоне РФ. Также злоумышленники пытались без сопроводительных документов в обход установленных пунктов пропуска переместить на территорию Украины более 35 кг красной икры.

фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

После изучения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение. Проводится разбирательство.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления региона, партия красной икры, выявленная у нарушителей, установленным порядком изъята и передана сотрудникам управления Россельхознадзора по Белгородской области.