Под Белгородом полицейские вызволили из дорожной ловушки автомобиль «скорой»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Разыгравшаяся в Белгородской области непогода преподнесла водителям немало неприятных сюрпризов. Ледяной дождь превратил все в сплошной каток. На смену ему в регион пришел снег. Работникам коммунальных служб потребовалось немало сил, чтобы устранить последствия стихии.

Среди тех, кто попал в дорожную ловушку, и бригада медиков. Ночью 15 декабря в белгородский районный отдел полиции поступило сообщение, что в селе Головино автомобиль «скорой помощи» съехал в кювет. Несмотря на то, что другие участники дорожного движения пытались помочь, у водителя никак не получалось выехать на дорогу. Оперативный дежурный направил на подмогу медикам наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции Алексей Ранцев и Максим Бордаев с помощью служебного автомобиля вытащили спецтранспорт и отбуксировали его с пологого склона.

- После того, как «скорая» проследовала для оказания медицинской помощи жителям Белгородского района, сотрудники полиции вернулись на маршрут патрулирования и продолжили несение службы по охране общественного порядка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.