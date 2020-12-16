В Губкине мошенники придумали новую схему выманивания денег. Фото: "КП" Архив

Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского округа информирует, что злоумышленники придумали новую схему кражи денег у россиян. Мошенники убеждают клиента банка добавить себе в телефон «новую защищенную карту» и перевести на нее деньги. После этого обналичивают средства – физически карта находится у них.

Ну и старый вариант с кредитами тоже в ходу:: клиенту сообщают о якобы выданном ему потребительском кредите, а для отмены операции нужно сделать заявку на новый и перевести средства на «защищенный счет». Бывает, что клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку.