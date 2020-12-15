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Глава Белгородской области разрешил видеооператорам присутствовать на детских утренниках

Чиновники должны подготовить соответствующее распоряжение в ближайшее время
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".

фото из архива "КП".

Вячеслав Гладков разрешил видеооператорам присутствовать на детских новогодних утренниках. Это стало известно во время прямого эфира врио губернатора в социальных сетях 15 декабря.

Как пояснил глава региона, оператор должен будет предварительно сдать тест на коронавирус. Только после получения отрицательного результата его смогут допустить на праздник к детям. К тому же, представителю сферы услуг уже на территории учреждения придется пройти термометрию, обработать руки антисептиком и надеть маску.

Вячеслав Гладков пообещал, что чиновники сферы образования подготовят распоряжение в ближайшее время.

Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что из-за коронавируса новогодние мероприятия пройдут только в детсадах и начальной школе, однако родителям не разрешат присутствовать на утренниках.