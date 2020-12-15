Глава Белгородской области разрешил видеооператорам присутствовать на детских утренниках

фото из архива "КП".

Вячеслав Гладков разрешил видеооператорам присутствовать на детских новогодних утренниках. Это стало известно во время прямого эфира врио губернатора в социальных сетях 15 декабря.

Как пояснил глава региона, оператор должен будет предварительно сдать тест на коронавирус. Только после получения отрицательного результата его смогут допустить на праздник к детям. К тому же, представителю сферы услуг уже на территории учреждения придется пройти термометрию, обработать руки антисептиком и надеть маску.

Вячеслав Гладков пообещал, что чиновники сферы образования подготовят распоряжение в ближайшее время.

Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что из-за коронавируса новогодние мероприятия пройдут только в детсадах и начальной школе, однако родителям не разрешат присутствовать на утренниках.