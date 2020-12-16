Лучшего новогоднего фантазера ищут в Губкинском округе

Лучшего фантазера ищут в Губкинском округе. Фото пресс-службы администрации губкинского городского округа

Администрация Губкинского городского округа объявила о проведении ежегодного конкурса «Новогодняя фантазия». Во время конкурса выберут лучшее праздничное новогоднее оформление площадей, дворов многоквартирных и частных домов, прилегающих территорий предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и других.

В новогоднем оформлении приветствуется использование украшенных новогодних живых или искусственных елей, декоративных панно, поздравительных плакатов, баннеров. Также можно задействовать зимние городки, горки, лабиринты, катки, скульптуры, выполненные из разных материалов.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявки на участие и фотографии, отражающие праздничное оформление заявленной территории. Прием конкурсных материалов ведется структурными подразделениями администрации до 26 декабря 2020 года.