Белгородские приставы взыскали штраф за нарушение лесного законодательства. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Белгородские судебные приставы взыскали штраф за нарушения правил лесного законодательства. Во время патрулирования лесных насаждений в урочище «Стрелецкая Яруга» специалист Управления лесами Белгородской области обнаружил повреждение дерева. Для обустройства сидения для охоты на диких животных и подъема по дереву в ствол живого дуба были вбиты металлические прутья.

На этом участке лесного фонда одна из белгородских организаций является охотпользователем, оказывает услуги по организации охоты и нарушила законодательство в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Сотрудник Управления лесами по Белгородской области в отношении этой организации составил административный протокол. Исполнительный документ о взыскании штрафа 200 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по взысканию штрафов по Белгороду и Белгородскому району.

Судебный пристав - исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Поскольку действий со стороны должника-организации не последовало, представители закона перешли к мерам принудительного исполнения.

Они вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 14 тысяч рублей, о запрете на регистрационные действия в отношении 14 транспортных средств и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.

В результате штраф, включая исполнительский сбор, списан со счета должника-организации.