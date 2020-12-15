Белгородские спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают масштабные работы по дезинфекции мест массового пребывания людей. Сегодня силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части была проведена дезинфекция железнодорожного вокзала города Белгород. Санитарная обработка проводилась повторно, так как коэффициент заболеваемости в области растет.

Дезинфекцию пожарные проводили с помощью ранцевого распылителя дезинфицирующим противомикробным хлорсодержащим раствором. Специалисты чрезвычайного ведомства обработали места, к которым часто прикасаются люди, - это перила на входе, все поверхности в кассовых залах и зонах ожидания.