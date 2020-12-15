Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

15 декабря: в Белгородской области умерли еще 6 пациентов, зараженные коронавирусом

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 179 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
В Белгородской области умерли еще 6 пациентов, зараженные коронавирусом

В Белгородской области умерли еще 6 пациентов, зараженные коронавирусом

Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе умерли еще 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 173 человека. За минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения. Наибольшее число новых заражений выявлено в Белгороде – 77 случаев (всего – 4 978). Общее число заболевших белгородцев с начала пандемии составило 18 878 жителей. С заболеваниями в муниципалитетах области можно ознакомиться на фото, приведенном ниже.

Распространение заболеваний по муниципалитетам Белгородской области. Фото группы ВКонтате Коронавирус. Оперштаб Белгородской области.

Распространение заболеваний по муниципалитетам Белгородской области. Фото группы ВКонтате Коронавирус. Оперштаб Белгородской области.

Среди пациентов, которые умерши за последние сутки, — две жительницы Белгорода 1947, 1971 годов рождения, а также житель Шебекинского городского округа 1971 года рождения и житель Белгородского района 1943 года рождения. Все четверо проходили лечение в городской больнице №2 в Белгороде.

Еще два скончавшихся — житель Яковлевского городского округа 1937 года рождения, проходивший лечение в детской областной клинической больнице и житель Белгорода 1978 года рождения, проходивший лечение областной инфекционной больнице.