15 декабря: в Белгородской области умерли еще 6 пациентов, зараженные коронавирусом

В Белгородской области умерли еще 6 пациентов, зараженные коронавирусом Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе умерли еще 6 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 173 человека. За минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения. Наибольшее число новых заражений выявлено в Белгороде – 77 случаев (всего – 4 978). Общее число заболевших белгородцев с начала пандемии составило 18 878 жителей. С заболеваниями в муниципалитетах области можно ознакомиться на фото, приведенном ниже.

Распространение заболеваний по муниципалитетам Белгородской области. Фото группы ВКонтате Коронавирус. Оперштаб Белгородской области.

Среди пациентов, которые умерши за последние сутки, — две жительницы Белгорода 1947, 1971 годов рождения, а также житель Шебекинского городского округа 1971 года рождения и житель Белгородского района 1943 года рождения. Все четверо проходили лечение в городской больнице №2 в Белгороде.

Еще два скончавшихся — житель Яковлевского городского округа 1937 года рождения, проходивший лечение в детской областной клинической больнице и житель Белгорода 1978 года рождения, проходивший лечение областной инфекционной больнице.