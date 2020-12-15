У 82-летней белгородки прямо на глазах похитили домашнюю птицу

За кражу домашней птицы 59-летний мужчина может сесть на 7 лет. Фото: "КП" Архив

82-летняя жительница одного из сел Красногвардейского района Белгородчины обратилась в местное отделение полиции, сообщив о наглой краже. Женщина рассказала, что увидела, как ее односельчанин сорвал замок с хозяйственной постройки и унес в мешке домашнюю птицу. Мужчина, увидев хозяйку, поспешил скрыться с добычей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, участковые уполномоченные задержали 59-летнего мужчину по подозрению в совершении противоправных действий. Задержанный рассказал, что хотел продать домашнюю птицу и купить спиртное. Ему это не удалось, полицейские изъяли похищенное.

Следственным отделением ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2. ст. 161 (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в помещение). Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.