Белгородкие судебные приставы и налоговые инспекторы арестовали «Ford Focus» владельца продуктового магазина

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В областном центре белгородские судебные приставы и инспекторы налоговой службы провели рейд по адресам, где должники - индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность. Так, судебные приставы и налоговые инспекторы посетили продуктовый магазин, владелец которого имеет задолженность по налоговым платежам на сумму более 77 тысяч рублей. Автомобиль владельца магазина арестовали.

Индивидуальный предприниматель оказался на месте. Установив имущественное положение должника, судебный пристав-исполнитель вручил требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. На транспортное средство «Ford Focus», 2010 года выпуска был наложен арест и оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. Автомобиль предварительно оценен в 350 тыс. рублей. Если должник в установленный законом срок не оплатит имеющуюся задолженность, арестованный автотранспорт пройдет процедуру оценки и будет передан для дальнейшей реализации.

Стоит отметить, что с начала 2020 года белгородскими судебными приставами возбуждено 3900 исполнительных производства о взыскании с индивидуальных предпринимателей налоговой задолженности на сумму 111 миллионов рублей. При этом взыскано и перечислено налогов на сумму более 55 миллионов.