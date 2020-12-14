Курянина задержали по подозрению в кражах туалетной воды и женских сапог из магазинов Старого Оскола

Полицейские сообщили о раскрытии серии краж товара из магазинов Старого Оскола. Фото: "КП" Архив

Полицейские сообщили о раскрытии серии краж товара из магазинов Старого Оскола. По данным правоохранителей, злоумышленник успел посетить минимум пять магазинов. С собой он уносил туалетную воду. Кроме того, добычей стали сумки и женские сапоги. Общий ущерб оценивают в сумму около тридцати тысяч рублей.

По данным пресс-службы УМВД России Белгородской области, по подозрению в совершении преступлений оперативники задержали жителя Курской области – 42-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. В Старый Оскол он приезжал на автомобиле своей знакомой, похищенное продавал. Возбуждено уголовное дело. На данный момент гастролеру грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к совершению других краж на территории региона.