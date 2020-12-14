Под Белгородом столкнулись грузовик и две легковушки

Под Белгородом столкнулись три автомобиля. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утро понедельника началось в Белгородской области с ДТП с участием трех автомобилей. Автоавария произошла 14 декабря около десяти часов утра в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, на 646 километре автодороги «Крым» 43-летний водитель грузовика «Кенворт Т2000» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой» под управлением 42-летней женщины и «пятеркой», за рулем которой находился 45-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Мазды» и ее 16-летняя пассажирка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.