Друг по переписке вымогал у белгородки деньги под угрозой распространения интимных фото Фото: "КП" Архив

В УМВД России по городу Старому Осколу обратилась 25-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной. Во время переписки жительница региона скинула ему фото и видео интимного содержания. После этого ей позвонили с незнакомого номера и под угрозой распространения компрометирующего материала потребовали 3500 рублей. Женщина перечислила незнакомцу чуть больше тысячи, а затем решила попросить о помощи правоохранителей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 31-летний не работающий, ранее судимый местный житель. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вымогательство. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас оскольчанин находится под подпиской о невыезде.