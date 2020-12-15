Белгородские росгвардейцы почтили память офицера СОБР, погибшего при исполнении служебного долга. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко, офицеры и ветераны специального отряда быстрого реагирования посетили место захоронения сотрудника СОБР «Белогор» лейтенанта милиции Геннадия Мишенина. Оперуполномоченный штурмовой группы СОБР Геннадий Мишенин погиб 25 лет назад во время эвакуации тяжело раненного командира в Северо-Кавказском регионе.

Указом Президента России за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с бандформированиями, Геннадий Мишенин награжден орденом Мужества (посмертно).

Собравшиеся почтили память героически погибшего боевого товарища минутой молчания и возложили цветы к его могиле.