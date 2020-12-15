Купить фиктивные справки можно было через сайты, выявленные прокуратурой Алексеевки Белгородской области

Купить фиктивные справки можно было через сайты, выявленные прокуратурой Алексеевки. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

При мониторинге Интернета Алексеевская межрайонная прокуратура выявила сайты с информацией о продаже справок 2-НДФЛ для оформления кредита. Межрайонный прокурор инициировал закрытие этих сайтов.

Предоставление доступа к подобной информации фактически способствует совершению таких преступлений как незаконное приобретение или сбыт официальных документов. А также способствует преступлениям по подделке, изготовлению или сбыту, за которые предусмотрена и уголовная, и административная ответственность.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд административные исковые заявления с требованием закрыть доступ к страницам 6 сайтов, на которых размещалась информация о продаже подложных справок 2-НДФЛ.