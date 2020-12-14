Белгородские спасатели вручили памятные подарки семьям погибших сотрудников. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Главном управлении МЧС России по Белгородской области работе с ветеранами, а также семьями погибших сотрудников уделяют особое внимание. Сегодня в Главном управлении прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти погибших.

Слова благодарности принимали семьи погибших сотрудников: Сергея Мальцева, начальника пожарной части № 23 поселка Ивня, погибшего в марте 2004 года, и Сергея Сумского, старшего инструктора по вождению пожарных машин - водителя Специализированной части № 5 по тушению крупных пожаров Белгорода, погибшего в июле 2010 года.

Выступая перед собравшимися, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов отметил:

- Нам важно сохранить память о подвигах, совершенных огнеборцами. Они достойно прошли свой жизненный путь, а проявленное ими мужество стало примером самоотверженности и верности профессиональному долгу.