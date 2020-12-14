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В промышленном парке «Губкин» Белгородской области - новый резидент

В парке разместит свое производство компания по производству систем водоочистки
Ирина ТАРАСОВА
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В промышленном парке «Губкин» - новый резидент. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В промышленном парке «Губкин» - новый резидент. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Компания из Приморского края, занимающаяся производством систем водоочистки, разместит свое производство в промышленном парке «Губкин». На основании заключенного соглашения производственное помещение будет передано новому резиденту в аренду в мае следующего года.

На данном этапе в промышленном парке «Губкин» уже девять предприятий, три из них уже получили право на налоговые льготы, как резиденты Территории опережающего экономического развития, еще два находятся на рассмотрении. Об этом сообщила пресс – служба администрации Губкинского городского округа.