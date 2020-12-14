В Белгородской области скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

По состоянию на 14 декабря в Белгородской области скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего за минувшие сутки в регионе COVID-19 подтвержден у 177 жителей, 62 новых заражения приходятся на Старооскольский городской округ.

35 новых ковидпациентов зарегистрировано в Белгороде (всего – 4 943), 28 – в Губкинском городском округе (всего – 1112), 12 – в Яковлевском районе (всего – 862), 9 – в Краснояружском (всего – 169). О заболевания в других муниципалитетах области можно узнать из фото, приведенного ниже.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся по состоянию на 14 декабря — три жительницы Белгорода 1941, 1949 и 1957 годов рождения, а также житель Грайворонского городского округа 1973 года рождения. Все проходили лечение в Городской больнице №2 в Белгороде.