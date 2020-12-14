Энергетики завершили модернизацию наружного освещения на центральных магистралях Старого Оскола

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершило модернизацию наружного освещения на центральных магистралях Старого Оскола. В рамках муниципального контракта энергетики поменяли на светодиодные 1343 светильника с газоразрядными лампами, сделав свет на улицах еще более комфортным, надежным и экономичным.

Освещение модернизировано на центральных улицах, кольцевых и транспортных развязках, в числе которых проспекты Молодежный, Комсомольский, Победы, улица Ерошенко, магистраль 8-8, 9-9 и ул. Ильи Хегая. На сегодня доля светодиодных светильников в общем парке осветительных приборов Старого Оскола, который составляют 22 944 светильников, выросла с 0,3% до 14,9%.

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