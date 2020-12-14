В Белгородской области нашлась пропавшая несовершеннолетняя девушка. Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

В Белгороде в ходе расследования уголовного дела уставлено местонахождение пропавшей девушки. Несовершеннолетняя самостоятельно вернулась к родным, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время проверяются возможные факты совершения в отношении несовершеннолетней преступных действий. С девушкой и ее родными будут проведены мероприятия профилактического характера, чтобы в дальнейшем исключить подобные факты бесконтрольного ухода из дому.

Напомним, что девушка пропала после ссоры с матерью. После конфликта она ушла, на связь она выходила через соцсети только со своим братом, а с родителями не связывалась.

Расследование уголовного дела продолжается.