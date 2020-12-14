В Белгороде с торгов продадут легковые автомобили должников. Фото: "КП" Архив

Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях назначены торги арестованного имущества. На торги выставляются легковые автомобили должников. Торги пройдут 23 и 25 декабря в электронном формате.

Так, 23 декабря на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 3 лотам на общую сумму 801 тысяча рублей. В том числе выставлены: легковой автомобиль LADA (ВАЗ) 219010 «Lada Granta», 2018 года выпуска (начальная продажная цена 368 000 рублей); легковой автомобиль LADA (ВАЗ) 219060 «Lada Granta», 2012 ода выпуска (начальная продажная цена 153 000 рублей); легковой автомобиль «Opel Astra» (А-Н), 2008 года выпуска (начальная продажная цена 280 000 рублей).

25 декабря на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по 3 лотам на общую сумму 1 миллион 136 тысяч рублей. С торгов уйдут автомобили LADA (ВАЗ) 217230 «Lada Priora», «Volkswagen Touareg», ГАЗ-33106 «Валдай» 2834LМ.

Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).

С информацией о проведении торгов также можно ознакомиться на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».