Белгород и область оказались в плену ледяной стихии

Памятник дворнику в центре Белгорода то стоит, а вот самих коммунальщиков что-то не видать... Фото: "КП" Архив

Белгород и область который день покрыты коркой льда. Снег с дождем сделали свое дело и белгородцы начали публиковать в соцсетях результат непогоды. Жители Белгорода пишут и о том, что коммунальщиков вроде и вовсе нет, хоть на коньках катайся по всему областному центру. Врио губернатора Вячеслав Гладков, который о проблеме знает, посоветовал без надобности не выходить на улицу.

Сегодня в областном центре по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью прошли небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем также пройдет мокрый снег, на дорогах – налипание снега, гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

ГУ МЧС России предупреждает, что непросто приходится на дорогах области и водителям. Им, как и пешеходам, следует быть особенно внимательными. Также спасатели напоминают, что зимняя шина представляет собой плотную резину с более глубоким и массивным рисунком протектора. Такая резина помогает лучше тронуться в рыхлом снегу, но вот помощи в остановке она не принесет, так как на морозе она затвердевает и становиться «дубовой», что отрицательно сказывается на сцеплении с дорогой.