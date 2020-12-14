Открытие: часы вместо кошелька

Бесконтактная оплата часами - удобно и в духе времени.

Теперь для их владельцев доступен SwatchPAY! Сервис позволяет клиентам банка быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch.

Сервис поддерживают 6 моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, оснащенные модулями NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! на свой смартфон (доступно для устройств на iOS или Android) и привязать к часам карту Visa банка «Открытие». Сделать это можно в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.

Более подробная информация доступна на сайте ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".