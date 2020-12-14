Белгородский зоопарк будет работать во время зимних каникул

Фото с группы Белгородский зоопарк ВКонтакте.

Зоопарк Белгорода будет работать во время зимних каникул, начиная со 2 января 2021 года. К тому же он открыл для посещений каждый выходные весь декабрь. Как рассказал генеральный директор ООО «Белгородский зоопарк» Денис Савельев, в зоопарке решили, что детей нельзя лишать праздника из-за коронавирусных ограничений и запланировали организовать новогодние программы на свежем воздухе. Но, конечно, с соблюдением всех действующих правил.

Также в зоопарке позаботились и об отдыхе животных – нашли компромиссное решение: в будние дни будут отдыхать животные, а в выходные можно придти в зоопарке вместе с семьей и понаблюдать за животными.