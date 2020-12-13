Деревья-долгожители Белгородского района декорируют

В Белгородском районе декорируют деревья-долгожители. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В Белгородском районе подвели итоги конкурса проектов на лучшее оформление приствольного круга деревьев-долгожителей. Лучшими были признаны конкурсные материалы участников из Дубовской школы с углубленным изучением отдельных предметов, Северной СОШ №2 и Октябрьской СОШ имени Чумака.

В работах ребята обосновали выбор материалов, используемых для оформления приствольных кругов, выполнили экономическое обоснование, предложили ассортимент цветочных растений, варианты декорирования ствола деревьев-патриархов, сообщили в управлении образования администрации Белгородского района.