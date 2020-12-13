В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще пять пациентов. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области 12 декабря, от заражения коронавирусом в регионе скончались еще пять человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 180 новых случаев заболевания COVID-19.

Скончавшиеся по состоянию на 12 декабря —житель Белгорода 1957 года рождения, жительница Белгородского района 1938 года рождения, а также жительница Корочанского района 1969 года рождения. Все трое проходили лечение на базе городской больницы №2. Еще два умерших из Алексеевского городского округа — житель 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице и жительница 1973 года рождения, которая проходила лечение в Алексеевской ЦРБ.На 12 декабря число умерших составляло 158 человек.

Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 13 декабря в области выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии составило 18 522 человека.

Отметим, что в федеральном штабе 13 октября сообщают, что в Белгородской области скончалось еще 5 человек и общая цифра умерших составляет 163 человека.