На следующей неделе погода в Белгороде будет снежной. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Начиная с сегодняшнего воскресенья и до среды, 16 декабря, погода порадует жителей Белгородской области долгожданным снегом. Днем воздух прогреется до 0 градусов, и только в среду-четверг температура опустится до 1 градуса мороза.

Ночью синоптики прогнозируют до 3 градусов мороза. Не сильный ветер юго-восточного направления также не испортит зимнего настроения. Неделя предстоит пасмурная, а высокая влажность – до 95% усилит ощущения, и погода будет восприниматься как более холодная.

Начиная с 20 декабря еще потеплеет и выглянет солнце, но это уже другая погодная история.