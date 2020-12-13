В Белгороде исчезла 15-летняя девушка. Фото с сайта Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области

Следственным отделом Белгороду следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетней жительницы Белгородского района. Вечером 10 декабря 15-летняя Светлана Дедова вместе с матерью находилась в центре Белгорода. Между матерью и дочерью случилась ссора, поскольку мать не отпускала девочку к ее знакомому.

После конфликта девушка ушла непонятно куда, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Девочка через соцсеть выходила на связь со своим братом, с родителями не связывалась.

В рамках возбужденного уголовного дела будут изучены условия проживания несовершеннолетней, круг ее общения, влияние на ее личность старших.