В Валуйском округе вокруг родника устроили комфортный уголок отдыха

В Валуйском округе обустроили зону отдыха вокруг родника. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В селе Посохово Валуйского городского округа открыли обустроенную зону отдыха вокруг родника. Площадь в 200 квадратных метров была очищена от средней поросли деревьев, крапивы, вьющихся дикорастущих растений, здесь высадили 30 саженцев клена остролистного,

Также вокруг родника провели очистку сточных труб, укрепили береговую линию водоема, очистили и отремонтировали колодец-накопитель для воды. Обустроена и сам купель: уложены подходы к ней, изготовлена и установлена раздевалка.

Работы по благоустройству территории провела инициативная группа территориального общественного самоуправления «Родничок». Детскую игровую площадку перенесли сюда с улицы Школьная. Теперь в селе Посохово есть живописное место отдыха, где люди могут общаться в непринужденной обстановке.