Под Белгородом запертый подвал с живыми котами все же пообещали открыть

Фото из архива жительницы дома Людмилы Болодуриной.

В Белгороде история с подвалом, в котором заживо «замуровали» живых котов, получила продолжение. Подвал пообещали открыть, а котов – забрать на передержку.

Напомним, что жильцы поселка Северный обратились в «Комсомолку», а затем и в другие СМИ с просьбой помочь. Они рассказали, что в их подвале по переулку Парковом сотрудники управляющей компании заперли кошек без еды и воды и заявили, что откроют подвал после того, как четвероногие «подохнут».

К решению проблемы подключились общественники, которые добились, чтобы их все же пустили в подвал. Коты при виде людей разбежались по подвалу кто куда, но удалось договориться, чтобы подвал вновь открыли и дали возможность жильцам забрать котов на передержку.

К проблеме жестокого обращения с животными общественникам удалось привлечь внимание полиции, они попросили правоохранителей разобраться с фактами такой жестокости.