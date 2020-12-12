Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Под Белгородом запертый подвал с живыми котами все же пообещали открыть

Жильцам предоставят возможность забрать себе четвероногих на передержку
Ирина ТАРАСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Фото из архива жительницы дома Людмилы Болодуриной.

Фото из архива жительницы дома Людмилы Болодуриной.

В Белгороде история с подвалом, в котором заживо «замуровали» живых котов, получила продолжение. Подвал пообещали открыть, а котов – забрать на передержку.

Напомним, что жильцы поселка Северный обратились в «Комсомолку», а затем и в другие СМИ с просьбой помочь. Они рассказали, что в их подвале по переулку Парковом сотрудники управляющей компании заперли кошек без еды и воды и заявили, что откроют подвал после того, как четвероногие «подохнут».

К решению проблемы подключились общественники, которые добились, чтобы их все же пустили в подвал. Коты при виде людей разбежались по подвалу кто куда, но удалось договориться, чтобы подвал вновь открыли и дали возможность жильцам забрать котов на передержку.

К проблеме жестокого обращения с животными общественникам удалось привлечь внимание полиции, они попросили правоохранителей разобраться с фактами такой жестокости.