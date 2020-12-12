В Белгороде правоохранители предотвратили сбыт синтетических наркотиков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники Росгвардии задержали водителя такси, который при себе хранил 18 свертков с запрещенным веществом. И таким образом предотвратили сбыт синтетических наркотиков.

Внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек автомобиль такси, припаркованный около лесополосы. Когда же правоохранители поинтересовались причиной выбора стоянки и попросили предъявить документы, 19-летний житель Белгородского района признался, что хранит при себе наркотические вещества.

Росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам ОНК УМВД России по Белгороду. У задержанного обнаружили и изъяли 18 свертков с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что это наркотическое средство синтетического происхождения общим весом более 8 граммов. По предварительным данным, злоумышленник планировал распространить партию наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.