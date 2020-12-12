В белгородской Госавтоинспекции рассказали, где на выходных пройдут рейды

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Рейдовые мероприятия стартую в Белгородской области вечером в пятницу, 11 декабря, и продлятся в выходные. Сотрудники ГИБДД будут выявлять, прежде всего, пьяных за рулем. Сплошные отработки пройдут в семи районах области.

11 декабря:

- с 18 до 22 часов в Борисовском районе;

- с 18 до 01 часа в Ракитянском районе;

- с 17 до 22 часов в Алексеевском городском округе;

- с 19 до 03 часов в Губкинском городском округе;

- с 18 до 02 часов в Новооскольском городском округе;

- с 20 до 02 часов в Валуйском городском округе;

- с 19 до 02 часов в Шебекинском городском округе.

12 декабря:

- с 18 до 22 часов в Борисовском районе;

- с 17 до 22 часов на территории Алексеевском городском округе;

- с 18 до 02 часов на территории Новооскольском городском округе;

- с 19 до 02 часов на территории Шебекинском городском округе;

- с 06 до 12 часов в Белгороде.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей проявить сознательность и строго соблюдать дорожные правила.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления 4649 пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Повторно нетрезвыми за рулем попались 535 человек.

В этом году в регионе произошло 106 пьяных ДТП. В них 33 человека погибли и 117 пострадали. Напомним, за пьяное вождение можно на два года остаться без прав и получить штраф в 30 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения рецидивист привлекается к уголовной ответственности и рискует на два года лишиться свободы. За пьяное ДТП с тяжкими последствиями грозит от трех до семи лет колонии, в случае гибели человека - от пяти до двенадцати лет.