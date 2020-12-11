Белгородку подозревают в попытке подкупить начальника районной Госавтоинспекции. Фото: "КП" Архив

По данным УМВД, 27 ноября во время рейда сотрудники ГИБДД остановили в одном из сел Чернянского района «семерку» под управлением 35-летней женщины. Выяснилось, что женщина села за руль в нетрезвом виде. К тому же, ее права уже год как просрочены. Полицейские составили в отношении женщины административный материал.

По предварительным данным, пытаясь избежать ответственности, автомобилистка пришла к начальнику районной Госавтоинспекции и предложила ему незаконное вознаграждение.

- Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, женщина положила на стол в служебном кабинете правоохранителя конверт, в котором находилось 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

Полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Региональный следком сообщил, что теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируют покушение на дачу взятки должностному лицу.